"Poginulo 47 osoba u baru u Kran-Montani": Među povređenima četiri državljana Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova Italije saopštilo je za Sky News da je 47 osoba poginulo u požaru u Kran-Montani u Švajcarskoj, a da se o pet osoba još ništa ne zna.

"Četiri državljana Srbije povređena su u požaru koji je izbio u baru u švajcarskom skijalištu Kran Montani", saopštila je švajcarska policija. Povređeno je ukupno 119 osoba, a policija u identifikaciji sarađuje sa devet zemalja. Ministarstvo je navelo da je potvrđena jedna žrtva iz Italije, dok je 10 italijanskih državljana prebačeno u bolnicu nakon požara, dok se pet ili šest osoba još vode kao nestale. Dodaje se da je i troje Italijana prebačeno u bolnicu u