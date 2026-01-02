Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Newsmax Balkans pre 7 sati
Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Transnafta Pančevo raspisala je tender za izgradnju naftovoda između Srbije i Mađarske, a ponude se mogu poslati do 5. februara, objavljeno je na Portalu javnih nabavki.

Javna nabavka se odnosi na radove na izgradnji i stručni nadzor nad poslom. Vrednost posla nije definisana. Kako je navedeno, radovi će se izvoditi duž trase naftovoda od Horgoša do Terminala Novi Sad, uključujući Terminal. Novi naftovod omogućava da Srbija dobija naftu iz pravca Mađarske čijom teritorijom prolazi naftovod Družba. Izgradnjom ovog naftovoda, Srbija diversifikuje svoje izvore snabdevanja i tako jača energetsku stabilnost i sigurnost. Naftovod će na
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Raspisan tender za izgradnju naftovoda od granice sa Mađarskom

Raspisan tender za izgradnju naftovoda od granice sa Mađarskom

RTK pre 1 sat
Za radove duž trase od Horgoša do Terminala Novi Sad raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Za radove duž trase od Horgoša do Terminala Novi Sad raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Dnevnik pre 6 sati
Raspisan tender za izgradnju naftovoda od granice sa Mađarskom

Raspisan tender za izgradnju naftovoda od granice sa Mađarskom

RTS pre 6 sati
Raspisan tender za izgradnju naftovoda od granice sa Mađarskom

Raspisan tender za izgradnju naftovoda od granice sa Mađarskom

NIN pre 8 sati
Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Euronews pre 7 sati
Biće i nafte iz Družbe: Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Biće i nafte iz Družbe: Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

B92 pre 7 sati
Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Politika pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

TenderRTSPančevoNovi SadMinistarstvo rudarstva i energetikeNaftovodHorgošMađarskanaftaJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

Energetski analitičar: MOL bi gubitkom Pančeva izgubio i rafinerijsku maržu

Energetski analitičar: MOL bi gubitkom Pančeva izgubio i rafinerijsku maržu

Danas pre 28 minuta
Severna Makedonija: Dve osobe poginule kada je automobil pao u reku

Severna Makedonija: Dve osobe poginule kada je automobil pao u reku

Danas pre 43 minuta
Tesla nije više najuspešniji proizvođač električnih vozila na svetu, evo ko ga je pretekao

Tesla nije više najuspešniji proizvođač električnih vozila na svetu, evo ko ga je pretekao

Danas pre 4 sati
Preko 50 odsto veća od njene objavljene plate! Kristin Lagard postala najplaćenija zvaničnica u EU, skoro 4 puta plaćenija od…

Preko 50 odsto veća od njene objavljene plate! Kristin Lagard postala najplaćenija zvaničnica u EU, skoro 4 puta plaćenija od predsednika američkih Federalnih rezervi

Dnevnik pre 28 minuta
Kristin Lagard postala najplaćenija zvaničnica u EU

Kristin Lagard postala najplaćenija zvaničnica u EU

RTV pre 58 minuta