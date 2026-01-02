Novi detalji užasa u Švajcarskoj: Vlasnica bara bila unutra kada je buknuo požar, podrum kluba pod istragom

Stravična tragedija koja je u novogodišnjoj noći pogodila luksuzno švajcarsko skijalište Kran-Montanu odnela je najmanje 47 života, dok je oko 100 ljudi povređeno, od kojih mnogi imaju teške opekotine.

Požar je izbio oko 1.30 časova u baru „Le Constellation“, tokom dočeka Nove godine, kada je objekat bio prepun gostiju. Francuski mediji objavili su da su vlasnici bara, Džesika i Žak Moreti, poreklom sa Korzike, živi. U trenutku izbijanja požara u objektu se nalazila samo vlasnica Džesika Moreti (40), koja je zadobila opekotine na ruci. Kako navode izvori bliski porodici, bračni par je u dubokom šoku, a niko od njih se zasad nije oglasio za medije. Bar „Le