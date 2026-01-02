Zvezda se podigla nakon lošeg starta protiv Efesa, Batler zabrinuo sve

Košarkaši Crvene zvezde od 18 sati igraju protiv Efesa u Istanbulu meč 19. kola Evrolige.

Zvezda je nedavno ubedljivo pobedila Cedevita Olimpiju u ABA ligi, ali zato ima četiri poraza u poslednjih pet mečeva u Evroligi. Efes je nedavno promenio trenera, na klupu je seo Pablo Laso, ali turski tim ima tri poraza na poslednja četiri meča. Oba tima imaju veliki broj povređenih igrača. Vajler-Beb je pogodio dva penala, a Kordinije flouter. Davidovac je došao do lakih poena, ali je Kai Džons u tranziciji zakucao uz faul (pogodio dodatni penal). Odželej je