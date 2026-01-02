Hladni dani pred nama, moguć i sneg u Sremskoj Mitrovici

Hladni dani pred nama, moguć i sneg u Sremskoj Mitrovici

Sremska Mitrovica Prvi dani 2026. godine u Sremskoj Mitrovici protiču u znaku hladnog zimskog vremena, uz mogućnost padavina u narednim danima.

Danas, u petak, očekuje se pretežno oblačno i kišovito vreme. Minimalna temperatura biće oko 1 stepen, dok će maksimalna dnevna dostići 9 do 10 stepeni Celzijusa. U večernjim satima moguć je pad temperature, pa se savetuje oprez u saobraćaju. U subotu nas očekuje osetno hladnije vreme, uz mogućnost susnežice, naročito u jutarnjim i večernjim satima. Temperature će se kretati od 1 do 4 stepena. Nedelja donosi prave zimske uslove – prognozira se slab sneg, uz
