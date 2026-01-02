Bubnjar Tila Lindemana bacio tortu u lice ruskog turiste tokom koncerta na Tajlandu

Ranije je objavljeno da je Til Lindemann posetio psihijatrijsku bolnicu u Moldaviji, ali ne zbog lečenja, već radi snimanja novog muzičkog spota

BANGKOK – Bubnjar koji nastupa s frontmenom nemačkog benda Ramštajn Tilom Lindemanom Džo Lec izazvao je neobičan incident tokom koncerta na Tajlandu, bacivši tortu u lice ruskog turiste. Po rečima jednog od posetilaca, muzički nastup je bio impresivan, ali doživljaj je bio narušen Letcovim postupkom, preneo je danas ruski portal Lajf. Pored toga, Til Lindeman je tokom nastupa u publiku bacao ribu, što je dodatno iznenadilo i razljutilo obožavaoce. Ranije je
