Četiri državljana Srbije povređena u požaru koji je izbio u švajcarskom skijalištu

Politika pre 16 minuta
Četiri državljana Srbije povređena u požaru koji je izbio u švajcarskom skijalištu

Glavna tužiteljka Valea Beatris Pilu rekla je da su prskalice na bocama najverovatnije izazvale požar

Tragični bilans se menja iz sata u sat. Najnovije je da je povređeno ukupno 119 osoba, a policija u njihovoj identifikaciji sarađuje sa devet zemalja, rekao je predsednik lokalne samouprave Vale Matijas Rejnard, prenosi Skaj njuz. Prema njegovim rečima, do sada se zna da je najmanje 40 osoba poginulo u požaru. Šef policije kantona Vale Frederik Gisler rekao je da je 113 od 119 povređenih osoba identifikovano i da među njima ima najviše državljana Švajcarske - 71, a
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

RTS: Među povređenima u Švajcarskoj i četvoro državljana Srbije

RTS: Među povređenima u Švajcarskoj i četvoro državljana Srbije

Beta pre 21 minuta
Prskalice na bocama šampanjca uzrok požara u Kran-Montani

Prskalice na bocama šampanjca uzrok požara u Kran-Montani

Danas pre 16 minuta
Porodica Stefana Ivanovića poslala DNK uzorak: U bolnici su tri neidentifikovana mladića, sumnja se da je nestali Srbin među…

Porodica Stefana Ivanovića poslala DNK uzorak: U bolnici su tri neidentifikovana mladića, sumnja se da je nestali Srbin među njima?!

Kurir pre 11 minuta
Četvoro Srba povređeno u Švajcarskoj: Oko 100 ljudi u kritičnom stanju nakon požara u skijalištu Kran-Montana

Četvoro Srba povređeno u Švajcarskoj: Oko 100 ljudi u kritičnom stanju nakon požara u skijalištu Kran-Montana

Večernje novosti pre 21 minuta
Broj žrtava verovatno nije konačan: U kritičnom stanju 80 povređenih u Kran Montani

Broj žrtava verovatno nije konačan: U kritičnom stanju 80 povređenih u Kran Montani

Telegraf pre 5 minuta
Tužiteljka kantona Vale o tragediji: Vlasnici bara za sada nisu krivično odgovorni za nesreću u Kran Montani

Tužiteljka kantona Vale o tragediji: Vlasnici bara za sada nisu krivično odgovorni za nesreću u Kran Montani

Večernje novosti pre 16 minuta
Četvoro državljana Srbije među povređenima u požaru u Kran Montani

Četvoro državljana Srbije među povređenima u požaru u Kran Montani

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

požar

Svet, najnovije vesti »

RTS: Među povređenima u Švajcarskoj i četvoro državljana Srbije

RTS: Među povređenima u Švajcarskoj i četvoro državljana Srbije

Beta pre 21 minuta
Bukti sukob u Jemenu Vlada pokrenula operaciju protiv separatista na jugu: Zatvoren aerodrom, oklopna vozila krenula

Bukti sukob u Jemenu Vlada pokrenula operaciju protiv separatista na jugu: Zatvoren aerodrom, oklopna vozila krenula

Blic pre 20 minuta
Snažan zemljotres magnitude 6,5 u Meksiku

Snažan zemljotres magnitude 6,5 u Meksiku

Danas pre 11 minuta
VIDEO Zemljotres jačine 6,3 pogodio jug Meksika

VIDEO Zemljotres jačine 6,3 pogodio jug Meksika

Nova pre 16 minuta
Uživo: Među poginulima u Švajcarskoj najviše je tinejdžera! 40 mrtvih, između 80 i 100 ljudi teško povređeno! Među povređenima…

Uživo: Među poginulima u Švajcarskoj najviše je tinejdžera! 40 mrtvih, između 80 i 100 ljudi teško povređeno! Među povređenima i četvoro Srba! (video)

Kurir pre 21 minuta