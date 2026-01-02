Četiri državljana Srbije povređena u požaru koji je izbio u švajcarskom skijalištu

Glavna tužiteljka Valea Beatris Pilu rekla je da su prskalice na bocama najverovatnije izazvale požar

Tragični bilans se menja iz sata u sat. Najnovije je da je povređeno ukupno 119 osoba, a policija u njihovoj identifikaciji sarađuje sa devet zemalja, rekao je predsednik lokalne samouprave Vale Matijas Rejnard, prenosi Skaj njuz. Prema njegovim rečima, do sada se zna da je najmanje 40 osoba poginulo u požaru. Šef policije kantona Vale Frederik Gisler rekao je da je 113 od 119 povređenih osoba identifikovano i da među njima ima najviše državljana Švajcarske - 71, a