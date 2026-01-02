​Loša partija Jovića: srpski košarkaš dao pet poena na utakmici Majamija u Detroitu

​Najefikasniji u pobedi Majamija bio je Norman Pauel

Srpski košarkaš Nikola Jović dao je pet poena u pobedi Majamija u Detroitu rezultatom 118:112 u noćas odigranom meču NBA lige. Majami je do četvrte pobede u nizu stigao uprkos lošoj partiji Jovića, koji je iz igre šutirao veoma slabih 1/10. Reprezentativac Srbije je imao i po pet skokova i asistencija. Najefikasniji u pobedi Majamija, koji sada ima skor 19-15, bio je Norman Pauel sa 36 poena. Haime Hakez je dodao 19 poena, Endru Vigins 17, dok je Bem Adebajo