​Loša partija Jovića: srpski košarkaš dao pet poena na utakmici Majamija u Detroitu

Politika pre 1 sat
​Loša partija Jovića: srpski košarkaš dao pet poena na utakmici Majamija u Detroitu

​Najefikasniji u pobedi Majamija bio je Norman Pauel

Srpski košarkaš Nikola Jović dao je pet poena u pobedi Majamija u Detroitu rezultatom 118:112 u noćas odigranom meču NBA lige. Majami je do četvrte pobede u nizu stigao uprkos lošoj partiji Jovića, koji je iz igre šutirao veoma slabih 1/10. Reprezentativac Srbije je imao i po pet skokova i asistencija. Najefikasniji u pobedi Majamija, koji sada ima skor 19-15, bio je Norman Pauel sa 36 poena. Haime Hakez je dodao 19 poena, Endru Vigins 17, dok je Bem Adebajo
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Jović dao pet poena u pobedi Majamija u Detroitu

Jović dao pet poena u pobedi Majamija u Detroitu

Newsmax Balkans pre 39 minuta
Strašni Lenard ređa MVP partije - Fila i Boston ubedljivi VIDEO

Strašni Lenard ređa MVP partije - Fila i Boston ubedljivi VIDEO

B92 pre 1 sat
Jovićeva noć za zaborav

Jovićeva noć za zaborav

Sputnik pre 2 sata
Jovićeva partija za zaborav (1/10), ali Majami slavio: Srušen lider u Detroitu, Bogdanov saigrač u MVP ritmu

Jovićeva partija za zaborav (1/10), ali Majami slavio: Srušen lider u Detroitu, Bogdanov saigrač u MVP ritmu

Dnevnik pre 1 sat
Četvrta uzastopna pobeda Majamija, pet poena Jovića

Četvrta uzastopna pobeda Majamija, pet poena Jovića

Serbian News Media pre 1 sat
Od svega malo: Nikola Jović imao interesantno veče u NBA ligi!

Od svega malo: Nikola Jović imao interesantno veče u NBA ligi!

Hot sport pre 2 sata
Jović šutirao 1/10, ali je Majami „skalpirao“ lidera

Jović šutirao 1/10, ali je Majami „skalpirao“ lidera

Sport klub pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBA

Sport, najnovije vesti »

Jedna od najlepših priča 2025. godine: FK Rad - bivši asovi za povratak kluba sa Banjice na staze stare slave (galerija)

Jedna od najlepših priča 2025. godine: FK Rad - bivši asovi za povratak kluba sa Banjice na staze stare slave (galerija)

Kurir pre 4 minuta
Španović: Svi su bili u čudu kada sam promenila disciplinu, prioritet mi je zdravlje

Španović: Svi su bili u čudu kada sam promenila disciplinu, prioritet mi je zdravlje

RTS pre 9 minuta
Durent o Jokiću: Nadam se da ga neće etiketirati kao mene

Durent o Jokiću: Nadam se da ga neće etiketirati kao mene

Sport klub pre 9 minuta
Venus Vilijams se vraća na Australijan open posle pet godina

Venus Vilijams se vraća na Australijan open posle pet godina

Sportske.net pre 14 minuta
"Mi smo bolesnici za fudbalom" FK Rad - jedna od najlepših priča godine! Bivši as Partizana otkrio: "Kada sam bio plaćen…

"Mi smo bolesnici za fudbalom" FK Rad - jedna od najlepših priča godine! Bivši as Partizana otkrio: "Kada sam bio plaćen, preskakao sam treninge, a sada..."

Kurir pre 14 minuta