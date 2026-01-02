Mađarski analitičar: Još jedan korak ka tome da se mirovni pregovori učine nemogućim

Politika pre 43 minuta
Mađarski analitičar: Još jedan korak ka tome da se mirovni pregovori učine nemogućim

Analitičar smatra da će nova pozicija načelnika vojne obaveštajne službe Ukrajine dodatno otežati dijalog

Imenovanje načelnika vojne obaveštajne službe Ukrajine Kirila Budanova za šefa kabineta Vladimira Zelenskog poništiće šanse za postizanje mirovnog sporazuma sa Rusijom, saopštio je analitičar mađarskog Centra za osnovna prava Zoltan Koškovič. „To će Budanova učiniti jednim od glavnih ukrajinskih pregovarača. Samim tim, to je još jedan korak ka tome da se mirovni pregovori učine nemogućim“, napisao je Koškovič na društvenoj mreži Iks, prenosi Sputnjik. Zelenski je
UkrajinaRusijaSputnik V

