Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Politika pre 3 sata
Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Naftovod će na teritoriji Srbije biti nešto duži od 100 kilometara

„Transnafta ad Pančevo” raspisala je tender za izgradnju naftovoda između Srbije i Mađarske, a ponude se mogu poslati do 5. februara, objavljeno je na Portalu javnih nabavki. Javna nabavka se odnosi na radove na izgradnji i stručni nadzor nad poslom. Vrednost posla nije definisana. Kako je navedeno, radovi će se izvoditi duž trase naftovoda od Horgoša do Terminala Novi Sad, uključujući Terminal. Novi naftovod omogućava da Srbija dobija naftu iz pravca Mađarske
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Raspisan tender za izgradnju naftovoda od granice sa Mađarskom

Raspisan tender za izgradnju naftovoda od granice sa Mađarskom

RTS pre 2 sata
Za radove duž trase od Horgoša do Terminala Novi Sad raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Za radove duž trase od Horgoša do Terminala Novi Sad raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Dnevnik pre 2 sata
Raspisan tender za izgradnju naftovoda od granice sa Mađarskom

Raspisan tender za izgradnju naftovoda od granice sa Mađarskom

NIN pre 3 sata
Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Euronews pre 3 sata
Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Newsmax Balkans pre 3 sata
Biće i nafte iz Družbe: Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Biće i nafte iz Družbe: Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

B92 pre 2 sata
Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TenderPančevoNovi SadNaftovodHorgošMađarskanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Tesla nije više najuspešniji proizvođač električnih vozila na svetu, evo ko ga je pretekao

Tesla nije više najuspešniji proizvođač električnih vozila na svetu, evo ko ga je pretekao

Danas pre 8 minuta
Tesla izgubila titulu najvećeg proizvođača električnih vozila na svetu

Tesla izgubila titulu najvećeg proizvođača električnih vozila na svetu

Auto blog pre 48 minuta
Tesla nije više najuspešniji proizvođač električnih vozila na svetu, pretekao ga kineski BYD

Tesla nije više najuspešniji proizvođač električnih vozila na svetu, pretekao ga kineski BYD

Nedeljnik pre 18 minuta
Tesla nije više najuspešniji proizvođač električnih vozila na svetu

Tesla nije više najuspešniji proizvođač električnih vozila na svetu

N1 Info pre 8 minuta
Veliki udarac bankarskom sektoru Evrope

Veliki udarac bankarskom sektoru Evrope

Vesti online pre 28 minuta