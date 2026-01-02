Raspisan tender za izgradnju naftovoda između Mađarske i Srbije

Naftovod će na teritoriji Srbije biti nešto duži od 100 kilometara

„Transnafta ad Pančevo” raspisala je tender za izgradnju naftovoda između Srbije i Mađarske, a ponude se mogu poslati do 5. februara, objavljeno je na Portalu javnih nabavki. Javna nabavka se odnosi na radove na izgradnji i stručni nadzor nad poslom. Vrednost posla nije definisana. Kako je navedeno, radovi će se izvoditi duž trase naftovoda od Horgoša do Terminala Novi Sad, uključujući Terminal. Novi naftovod omogućava da Srbija dobija naftu iz pravca Mađarske