Rusija traži od UN osudu napada u Hersonskoj oblasti, upozorava na „ćutanje"

Politika pre 1 sat
Rusija traži od UN osudu napada u Hersonskoj oblasti, upozorava na „ćutanje"

Ćutanje o ovoj tragediji bilo bi ravno otvorenom pomaganju i podsticanju krvavih zločina”, naglasio je Gatilov u svom saopštenju

ŽENEVA – Rusija je danas zatražila od Kancelarije visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava da u najkraćem roku javno osudi, kako je navela, teroristički napad ukrajinskih snaga na Hersonsku oblast, saopštio je stalni predstavnik Rusije pri UN u Ženevi Genadij Gatilov. Gatilov je, prenose RIA novostim, poručio da bi „ćutanje” nadležnih tela UN bilo ravno „saučesništvu” u zločinima, navodi se u saopštenju ruskog predstavništva. „Zahtevamo da visoki
RTV pre 3 sata
