Raspisan tender za izgradnju naftovoda od Novog Sada do Mađarske

Raspisan je tender za izgradnju naftovoda od granice sa Mađarskom do Novog Sada.

Javna nabavka koju je raspisala Transfanta iz Pančeva odnosi se na radove na izgradnji i stručni nadzor, objavila je eKapija. U dokumentaciji se ne navodi procenjena vrednost posla, a ranije procene su bile da je projekat vredan do 157 miliona evra. Rok za podnošenje prijava na ovaj tender je 5. februar. Kako je objašnjeno u dokumentaciji, naftovod se gradi radi obezbeđivanja diversifikacije uvoznih pravaca i sigurnijeg snabdevanja domaćeg tržišta, jer je jedini