Broj poginulih u požaru u Kran-Montani porastao na 47 – forenzičke ekipe utvrđuju identitete žrtava

Broj poginulih u požaru u Kran-Montani porastao na 47 – forenzičke ekipe utvrđuju identitete žrtava

Forenzički timovi u Švajcarskoj istražuju uzrok požara i identifikuju stradale, od kojih su mnogi zadobili teške opekotine. Prema poslednjim podacima, u diskoteci u Kran-Montani poginulo je 47 osoba, a više od 115 je povređeno.

BFM: Mini vatromet u flašama mogući uzrok požara u baru u švajcarskom odmaralištu Fotografija snimljena u trenutku kada je izbio požar tokom novogodišnje proslave u baru "Konstelasion" u švajcarskom odmaralištu Kran-Montana mogući je izvor vatrene stihije u kojoj je stradalo više od 40 ljudi, a 115 povređeno, navodi francuska televizija BFM. Na fotografiji objavljenoj na sajtu BFM vidi se kako gosti bara, mahom mladi, drže u rukama visoko podignute flaše šampanjca
(Foto, video) Stravične vesti iz Švajcarske! Skočio broj mrtvih, tinejdžeri živi goreli, Srbin Stefan nestao: Identifikovana prva žrtva iz bara smrti, jecaji odjekuju

Tuga: Identifikovana prva žrtva strašnog požara

FOTO Poznata prva žrtva požara u Kran-Montani: Poginuo 17-godišnji italijanski golfer

Otkriven identitet prve žrtve požara u Kran-Montani: Stradao mladi sportista (17)

Poznata prva žrtva stravičnog požara: Tinejdžer (17) stradao u Švajcarskoj (foto)

Poznata prva žrtva stravičnog požara u luksuznom skijalištu Kran-Montana: U pitanju je mladi golfer (17).

Nastavljena identifikacija žrtava tragedije u Kran-Montani nakon požara, građani odaju poštu

(Foto, video) Stravične vesti iz Švajcarske! Skočio broj mrtvih, tinejdžeri živi goreli, Srbin Stefan nestao: Identifikovana prva žrtva iz bara smrti, jecaji odjekuju

Novi detalji užasa u Švajcarskoj: Vlasnica bara bila unutra kada je buknuo požar, podrum kluba pod istragom

Medvedev najavio odmazdu zbog napada na civile

Misionar u Africi fra Miro Babić: Naša veličina nije u onome što posedujemo, već u onome što dajemo

"Stefana nema od novogodišnje noći, brat ga traži": Rođaka Srbina koji je nestao u Švajcarskoj se oglasila za "Blic", porodica ima samo jednu želju: "Broj žrtava je mnogo veći nego što se spekuliše"

