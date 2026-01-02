Broj poginulih u požaru u Kran-Montani porastao na 47 – forenzičke ekipe utvrđuju identitete žrtava

Forenzički timovi u Švajcarskoj istražuju uzrok požara i identifikuju stradale, od kojih su mnogi zadobili teške opekotine. Prema poslednjim podacima, u diskoteci u Kran-Montani poginulo je 47 osoba, a više od 115 je povređeno.

BFM: Mini vatromet u flašama mogući uzrok požara u baru u švajcarskom odmaralištu Fotografija snimljena u trenutku kada je izbio požar tokom novogodišnje proslave u baru "Konstelasion" u švajcarskom odmaralištu Kran-Montana mogući je izvor vatrene stihije u kojoj je stradalo više od 40 ljudi, a 115 povređeno, navodi francuska televizija BFM. Na fotografiji objavljenoj na sajtu BFM vidi se kako gosti bara, mahom mladi, drže u rukama visoko podignute flaše šampanjca