Rat u Ukrajini – 1409. dan. Spoljna obaveštajna služba Ukrajine upozorila je da 6. i 7. januara može doći do velike provokacije Kremlja s ljudskim žrtvama. Nakon ukrajinskog napada u Hersonskoj oblasti u kojem je život izgubilo 27 osoba, Moskva preti odmazdom, ističući da je u pitanju teroristički akt. Ambasada Rusije u Hagu saopštila je da je predsednik Volodimir Zelenski koristio holandsku vojnu podršku za ubijanje ruskih civila.

FISU: Rusija priprema napad na svoj verski objekat, i da za to okrivi Ukrajinu Spoljna obaveštajna služba Ukrajine (FISU) saopštila je da obaveštajni podaci ukazuju da Kremlj priprema veliku provokaciju sa "značajnim ljudskim žrtvama" protiv verskog objekta koji je od simboličkog značaja u Rusiji, koji bi bio izveden tako da se za njega okrivi Ukrajina. U saopštenju FISU, koje je objavljeno na Fejsbuku, navodi se da se takav napad planira sa namerom da se osujete