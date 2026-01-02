Tramp: Uzimao sam veće doze aspirina od preporučenih, zato imam modrice

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
VAŠINGTON - Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da uzima veće doze aspirina nego što su mu lekari preporučili, navodeći da je to razlog vidljivih modrica na rukama, koje su poslednjih meseci ponovo pokrenule pitanja o njegovom zdravstvenom stanju.

"Kažu da je aspirin dobar za razređivanje krvi, a ja ne želim da mi gusta krv teče kroz srce. Želim lepu, razređenu krv. Ima li to smisla?", rekao je Tramp u intervjuu za Volstrit džurnal (WSJ). Američki predsednik je naveo i da su mu lekari savetovali manju dozu, ali da godinama uzima veću, ističući da to može da izazove pojavu modrica. Tramp je u intervjuu govorio i o zdravstvenom snimanju obavljenom u oktobru, navodeći da nije reč o magnetnoj rezonanci, već o CT
