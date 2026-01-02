Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

Serbian News Media pre 3 sata
Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

U Srbiji će biti promenljivo, na krajnjem severu i jugu i pretežno oblačno vreme, vetrovito i u većem delu zemlje osetno toplije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Kiša se očekuje u Vojvodini, kao i ponegde na istoku i jugu zemlje, dok će na visokim planinama padati slab sneg. Vetar umeren i jak, u planinskim predelima i olujni, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od minus devet do tri, a najviša od četiri na krajnjem severozapadu Srbije i južnoj Srbiji do 15 na zapadu zemlje. U Beogradu danas promenljivo oblačno, vetrovito i osetno toplije. Vetar umeren i jak, južni i jugozapadni. Najniža temperatura oko tri, a najviša
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Zabeleće se i Beograd! Stižu sneg i ledena kiša, pašće i do 20 cm: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru

Zabeleće se i Beograd! Stižu sneg i ledena kiša, pašće i do 20 cm: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru

Telegraf pre 2 minuta
Detaljna prognoza RHMZ-a po danima: Stižu sneg i minus, ovi delovi Srbije prvi na udaru

Detaljna prognoza RHMZ-a po danima: Stižu sneg i minus, ovi delovi Srbije prvi na udaru

Mondo pre 37 minuta
Vremenska prognoza za vikend: Kiša i sneg

Vremenska prognoza za vikend: Kiša i sneg

Zoom UE pre 1 sat
Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

Beta pre 3 sata
Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

Vremenska prognoza za petak 2. januar 2026: Danas pretežno oblačno i toplije

Serbian News Media pre 3 sata
Promenljivo vreme i topliji dani u Srbiji: Kiša, mraz i sneg u planinama, pogledajte prognozu za Niš i veće gradove

Promenljivo vreme i topliji dani u Srbiji: Kiša, mraz i sneg u planinama, pogledajte prognozu za Niš i veće gradove

Glas juga pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSnegVremenska prognoza

Vojvodina, najnovije vesti »

PISMA ČITALACA: Deca zaposlenih u zrenjaninskoj bolnici bez paketića!? Dugovi, blokada računa, sudske presude… Deca zaposlenih…

PISMA ČITALACA: Deca zaposlenih u zrenjaninskoj bolnici bez paketića!? Dugovi, blokada računa, sudske presude… Deca zaposlenih u zrenjaninskoj bolnici bez paketića

Volim Zrenjanin pre 17 minuta
Avanture Sunđer Boba, uz poklone i face painting u subotu u Areni

Avanture Sunđer Boba, uz poklone i face painting u subotu u Areni

Moj Novi Sad pre 7 minuta
​Baletski umetnik Esnel Ramos nastupa sa Baletom SNP-a u Novom Sadu

​Baletski umetnik Esnel Ramos nastupa sa Baletom SNP-a u Novom Sadu

Politika pre 7 minuta
Zabeleće se i Beograd! Stižu sneg i ledena kiša, pašće i do 20 cm: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru

Zabeleće se i Beograd! Stižu sneg i ledena kiša, pašće i do 20 cm: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru

Telegraf pre 2 minuta
Baletski umetnik Esnel Ramos 30. i 31. januara nastupa sa Baletom SNP-a u Novom Sadu

Baletski umetnik Esnel Ramos 30. i 31. januara nastupa sa Baletom SNP-a u Novom Sadu

RTV pre 57 minuta