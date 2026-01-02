Efes se oglasio nekoliko sati pred Zvezdu - Oni sigurno ne igraju

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Efes se oglasio nekoliko sati pred Zvezdu - Oni sigurno ne igraju

Košarkaše Crvene zvezde večeras očekuje duel 19. kola Evrolige protiv Efesa u Istanbulu.

Zvezda će ovog popodneva od 18.00 sati juriti 11. pobedu u sezoni i pokušati da izađe iz krize rezultata u elitnom takmičenju. Naruku im ide činjenica da ni sa Pablom Lasom ekipa Anadolu Efesa ne pruža dobre partije, a pritom su se iz tabora turskog tima oglasili povodom stanja u rosteru. Na parketu sigurno neće biti Šejna Larkina, Buraka Jildizlija i Jorgosa Papajanisa, dok će Vensan Poarje koji ima bol u kolenu biti procenjen za učešće u utakmici uoči početka.
Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaIstanbul

