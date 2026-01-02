Novinar isprovocirao Pabla Lasa, a onda je trener Efesa počeo da mu postavlja pitanja!

Sportske.net pre 52 minuta  |  Sportske.net
Novinar isprovocirao Pabla Lasa, a onda je trener Efesa počeo da mu postavlja pitanja!

Nije lako treneru Efesa Pablu Lasu posle serije poraza njegovog tima, a koja je nastavljena večeras ubedljivim porazom na svom terenu od Crvene zvezde (65:87).

Pres konferencija posle ovog meča bila je zanimljiva, a Pablo Laso je na nesvakidašnji način reagovao na pitanje jednog od prisutnih novinara zbog čega Efes igra lošije od njegovog dolaska na klupu umesto Igora Kokoškova. "To je njihov problem, ne moj. Rešenje za igrača koji igra loše je da ne igra'', rekao je Laso, a onda se okrenuo na portparolu kluba i zamolio ga: ''Mogu li sad ja da ga pitam nešto?'' Kada je dobio potvrdan odgovor, Laso je novinaru postavio
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Trener Zvezde je posle pobede nad Efesom posebno pričao o jednom košarkašu: Ovo će navijače turskog kluba još više zaboleti -…

Trener Zvezde je posle pobede nad Efesom posebno pričao o jednom košarkašu: Ovo će navijače turskog kluba još više zaboleti - sad im je "sipao so na ranu"...

Kurir pre 12 minuta
Đurović bez trunke zadrške: „Ono je bilo tragikomično, ova dva igrača su previše grešila!“

Đurović bez trunke zadrške: „Ono je bilo tragikomično, ova dva igrača su previše grešila!“

Hot sport pre 17 minuta
Zvezda pregazila Efes i prvi put u istoriji slavila u Istanbulu! Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice! video

Zvezda pregazila Efes i prvi put u istoriji slavila u Istanbulu! Pogledajte najzanimljivije momente sa ove utakmice! video

Kurir pre 32 minuta
Saša Obradović: „Ova utakmica nam je bila preko potrebna“

Saša Obradović: „Ova utakmica nam je bila preko potrebna“

Serbian News Media pre 52 minuta
Košarkaši Crvene zvezde prvi put u istoriji pobedili Efes u Istanbulu

Košarkaši Crvene zvezde prvi put u istoriji pobedili Efes u Istanbulu

Serbian News Media pre 56 minuta
VIDEO Zvezdina rapsodija protiv Efesa: Kako je došla do pobede?

VIDEO Zvezdina rapsodija protiv Efesa: Kako je došla do pobede?

Nova pre 22 minuta
Valensija efikasnija za poluvreme nego rival za ceo meč!

Valensija efikasnija za poluvreme nego rival za ceo meč!

Sport klub pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Čima Moneke ima hrabru poruku za navijače Zvezde (VIDEO)

Čima Moneke ima hrabru poruku za navijače Zvezde (VIDEO)

Danas pre 1 sat
Znamo koga imamo u timu: Obradović pohvalio jednog igrača posle pobede nad Efesom

Znamo koga imamo u timu: Obradović pohvalio jednog igrača posle pobede nad Efesom

Danas pre 1 sat
Trivić: Režim u RS sprema novu izbornu krađu 8. februara, pozvala CIK da to spreči

Trivić: Režim u RS sprema novu izbornu krađu 8. februara, pozvala CIK da to spreči

Danas pre 1 sat
Novogodišnja Zvezda je ponovo evroligaška zverka, crveno-beli ubedljivi u Istanbulu (VIDEO)

Novogodišnja Zvezda je ponovo evroligaška zverka, crveno-beli ubedljivi u Istanbulu (VIDEO)

Danas pre 2 sata
Bonga: Da se vratimo na pravi put

Bonga: Da se vratimo na pravi put

Danas pre 3 sata