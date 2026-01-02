Novinar isprovocirao Pabla Lasa, a onda je trener Efesa počeo da mu postavlja pitanja!

Nije lako treneru Efesa Pablu Lasu posle serije poraza njegovog tima, a koja je nastavljena večeras ubedljivim porazom na svom terenu od Crvene zvezde (65:87).

Pres konferencija posle ovog meča bila je zanimljiva, a Pablo Laso je na nesvakidašnji način reagovao na pitanje jednog od prisutnih novinara zbog čega Efes igra lošije od njegovog dolaska na klupu umesto Igora Kokoškova. "To je njihov problem, ne moj. Rešenje za igrača koji igra loše je da ne igra'', rekao je Laso, a onda se okrenuo na portparolu kluba i zamolio ga: ''Mogu li sad ja da ga pitam nešto?'' Kada je dobio potvrdan odgovor, Laso je novinaru postavio