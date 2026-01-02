Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Anadolu Efes - Crvena zvezda u 19. kolu Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde već u petak, drugog dana 2026. godine igraju svoj prvi meč u Evroligi, pošto će na papiru imati veoma teško gostovanje protiv turskog Anadolu Efesa.

Ne nalazi se tim iz Istanbula u nekoj previše dobroj formi, tako da će ovo biti ujedno šansa za Crvenu zvezdu da dođe do važne pobede na gostovanju, koja bi ih zadržala u trci za plej-of. Crveno-beli traže način da poprave utisak sa gostovanja u Parizu gde su ubedljivo poraženi od ekipe koja se takođe nalazi u donjem delu tabele. Sudije meča biće Robert Lotermozer iz Nemačke, Emilio Perez iz Španije, kao i Žozef Bisang iz Francuske, na kojeg je Zvezda imala mnogo