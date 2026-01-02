"Ludnica nije bila zaključana 31." Jovana pronašla osobu koja joj je uputila najsmešniju uvredu, uputila poziv

Voditeljka Jovana Jeremić, oglasila se putem Instagrama povodom loših komentara na račun njenog performansa u specijalnom novogodišnjem jutarnjem programu, pa najavila da će najsmešnije nagraditi.

Jovana koja je u programu izvela trbušni ples i provokativnu koreografiju u novogodišnjem jutarnjem programu, na račun performansa na mrežama je dobila različite komentare. Zajedno sa saradnicima odlučila je da organizuje specijalno iznenađenje za najkreativniji smešni komentar koji je dobila. - Samo da vam kažemo da ćemo tri najzanimljivija komentara da izaberemo i pisaćemo vama u inboks da dođete kod nas u emisiju. Toliko ima zanimljivih komentara, da mi ovde