Zašto se danas povlače deca za uvo i kako je srce Svetog Ignjatija ostalo netaknuto među lavovima?

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Zašto se danas povlače deca za uvo i kako je srce Svetog Ignjatija ostalo netaknuto među lavovima?

Srpska pravoslavna crkva ( SPC) danas proslavlja Svetog Ignjatija, poznatog kao Bogonosac, prvu slavu u Novoj godini.

Sveti Ignjatije, učenik Jovana Bogoslova, poznat je još i kao Ignjatije Antiohijski, a nazvan je Bogonoscem zato što ga je Isus Hristos držao u rukama dok je bio dete. Bio je treći patrijarh Antiohijske crkve i uveo je antifonski način pojanja u crkvi. Odbio je da prizna idolopoklonstvo, zbog čega je 106. godine u Rimu bačen lavovima. Zveri su ga rastrgle, ali njegovo srce ostalo je netaknuto. Kažu da se i danas javlja svakome ko ga, u nevolji, priziva u pomoć.
