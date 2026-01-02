Ambasador Trifunović: Četiri osobe srpske nacionalnosti bile prisutne u baru u Kran Montani

AMBASADOR Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović izjavio je danas da je potvrđeno da su četiri osobe srpske nacionalnosti bile prisutne u baru u Kran Montani kada je u novogodišnjoj noći izbio požar i da su najverovatnije bile i povređene, i dodao da se još ne zna tačan broj poginulih i povređenih u toj tragediji, ali da su zvanične informacije za sada da je više od 40 ljudi nastradalo, a da je 119 povređeno.

Foto: Tanjug/AP Photo/ Antonio Calanni -Imamo tri imena za koje je potvrđeno da su povređeni, a imamo jedno ime koje je u štampi objavljivano da se vodi kao nestao. Da li je povređen to ne znamo ili je preminuo to ne znamo, ali mi smo u kontaktu sa njegovim bratom i sa njegovom porodicom i oni isto ne znaju, tako da čim budemo saznali naravno to ćemo javiti, naveo je Trifunović. Ambasador kaže da nema potvrde da je bilo ko od srpskih državljana preminuo i dodaje da