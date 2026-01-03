Putevi Srbije upozoravaju: budite oprezni zbog kiše koja će se lediti na tlu

Putevi Srbije upozoravaju: budite oprezni zbog kiše koja će se lediti na tlu

JP ,,Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se, prema najavama Hidrometeorološkog zavoda, u noći između subote i nedelje (3. i 4. januar) očekuje kiša koja će se lediti na tlu... ...dok se na severu i istoku Srbije očekuju snežne padavine.

Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lance i striktno poštuju ograničenja brzine. Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja. Detaljne informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu, možete naći na internet prezentaciji JP „Putevi Srbije" na LINKU. JP „PUTEVI
