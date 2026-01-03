Uživo Panika u Venecueli: Građani masovno kupuju zalihe, policija na ulicama; Maduro stigao u SAD FOTO/VIDEO

B92 pre 18 minuta
Uživo Panika u Venecueli: Građani masovno kupuju zalihe, policija na ulicama; Maduro stigao u SAD FOTO/VIDEO

Američke snage su oko 2.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u akciji koja trajala manje od 30 minuta, izvele iz zemlje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu. U glavnom gradu Venecuele Karakasu odjekivale su eksplozije.

Venecuelanska vlada optužila je Sjedinjene Američke Države za "vojnu agresiju", saopštivši da takve postupke "odbacuje, osuđuje i odlučno odbija".
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Američki napad na Venecuelu: Hapšenje Madura, pojačano vojno prisustvo i ekonomske posledice

Američki napad na Venecuelu: Hapšenje Madura, pojačano vojno prisustvo i ekonomske posledice

Naslovi.ai pre 3 minuta
Uživo: Maduro uhapšen i odveden u SAD: Predsednik Venecuele stigao u vojnu bazu u Njujorku

Uživo: Maduro uhapšen i odveden u SAD: Predsednik Venecuele stigao u vojnu bazu u Njujorku

Euronews pre 53 minuta
Uhapšeni Maduro stigao u vojnu bazu u Njujorku; ko su potencijalni naslednici svrgnutog predsednika

Uhapšeni Maduro stigao u vojnu bazu u Njujorku; ko su potencijalni naslednici svrgnutog predsednika

RTS pre 18 minuta
(BLOG) Tramp poručio da će SAD upravljati Venecuelom do tranzicije: Avion sa uhapšenim Madurom sleteo u Njujork

(BLOG) Tramp poručio da će SAD upravljati Venecuelom do tranzicije: Avion sa uhapšenim Madurom sleteo u Njujork

N1 Info pre 18 minuta
(Foto, video) Maduro sa bukagijama i lisicama izveden iz aviona u Njujorku: Čitava Amerika prati "palog" lidera Venecuele u…

(Foto, video) Maduro sa bukagijama i lisicama izveden iz aviona u Njujorku: Čitava Amerika prati "palog" lidera Venecuele u stopu: Tramp preuzeo zemlju, Rusija niže hitna saopštenja, na ulicama haos: "Agresija, svi izađite"

Blic pre 8 minuta
Rojters: Paralizovan izvoz nafte iz Venecuele usled političke krize

Rojters: Paralizovan izvoz nafte iz Venecuele usled političke krize

Euronews pre 8 minuta
Tramp objavio fotografiju uhapšenog Madura, avion sa predsednikom Venecuele sleteo u Njujork

Tramp objavio fotografiju uhapšenog Madura, avion sa predsednikom Venecuele sleteo u Njujork

Newsmax Balkans pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoNjujorkRojtersVenecuelaVanredno stanjeMetohijaKosovo i MetohijaIzboriDonald TrampTrajalTrayal

Svet, najnovije vesti »

Avion sa uhapšenim Madurom sleteo u Njujork (VIDEO)

Avion sa uhapšenim Madurom sleteo u Njujork (VIDEO)

Danas pre 3 minuta
Sve američke intervencije u Latinskoj Americi od Hladnog rata

Sve američke intervencije u Latinskoj Americi od Hladnog rata

Danas pre 13 minuta
Maduro poziva kukavice da ga pokupe, a onda se pojavljuje orao i napad na zemlju! Tramp objavio snimak, Amerikanci šokirani…

Maduro poziva kukavice da ga pokupe, a onda se pojavljuje orao i napad na zemlju! Tramp objavio snimak, Amerikanci šokirani: "On se bukvalno podsmeva"

Blic pre 43 minuta
Kakve je reakcije širom sveta izazvao američki napad na Venecuelu?

Kakve je reakcije širom sveta izazvao američki napad na Venecuelu?

Danas pre 1 sat
Građani širom SAD izašli na ulice protestujući protiv vojne operacije u Venecueli

Građani širom SAD izašli na ulice protestujući protiv vojne operacije u Venecueli

Danas pre 1 sat