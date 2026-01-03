Uživo Panika u Venecueli: Građani masovno kupuju zalihe, policija na ulicama; Maduro stigao u SAD FOTO/VIDEO

Američke snage su oko 2.00 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u akciji koja trajala manje od 30 minuta, izvele iz zemlje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu. U glavnom gradu Venecuele Karakasu odjekivale su eksplozije.

Venecuelanska vlada optužila je Sjedinjene Američke Države za "vojnu agresiju", saopštivši da takve postupke "odbacuje, osuđuje i odlučno odbija".