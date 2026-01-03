Beograđanka ostala bez nove gume posle mesec dana! U prodavnici joj rekli da sve reši sama: "Obrni okreni kuća uvek dobija"

"Obrni okreni kuća uvek dobija“ ovim rečima Beograđanka je opisala situaciju u kojoj se našla kada joj je na novoj kupljenoj zimskoj gumi izašlo ispupčenje, takozvani klobuk samo mesec dana nakon kupovine.

Ona je pred sezonu zamene pneumatika odlučila da kupi nov komplet zimskih guma srednje klase, oslanjajući se na preporuku prodavca, jer su stare već imale dug staž. Nakon pojave ispupčenja, obratila se prodavnici u kojoj je gume kupila, gde su joj, kako kaže, predočili proceduru reklamacije. „Rečeno mi je da moram da priložim fiskalni račun i da se guma skine i pošalje na procenu proizvođaču. Kada sam pitala šta da radim bez gume, odgovor je bio da to moram sama da