Evo ko prvi dobija uvećanu penziju: Oglasio se Vučić o uvećanim primanjima za penzionere

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas završne radove na novom objektu za smeštaj i obuku pripadnika Odreda Vojne policije specijalne namene ''Kobre''. Na samom početku govorio je o uvećanju penzija. Podsetimo, isplata uvećanih penzija počinje od danas.

- Želim da čestitam najstarijim građanima jer će danas dobiti uvećane penzije. Prvo će dobiti oni koji penziju primaju na kućnu adresu 12, 2 odsto povećane penzije. Svi drugi koji primaju preko Banke poštanske štedionice će ih dobiti u 8h ujutru u ponedeljak na svojim računima, 5. januara završavamo isplatu. Kao što smo rekli, znamo da su ljudi imali troškove oko slava, neki oko Božića po gregorijanskom kalendaru, neki oko Nove godine, zato će uvećane penzije