Muškarca iz BiH talasi odneli pred ženom i decom Detalji tragedije u Dubrovniku: "Porodica je čekala vesti, a onda sam im doneo njegovu odeću.."

Spasioci su pronašli i izvukli telo iz mora, ali nažalost bez znakova života Nekoliko sati posle ove tragedije, drugi turisti su došli sa istim ciljem, da se slikaju pored talasa Muškarca iz BiH snažni talasi povukli su u more u petak pre podne dok se fotografisao sa porodicom na stenama kupališta Buža, podno dubrovačkih zidina.

Potraga je odmah pokrenuta, ali su je otežavali talasima viši od pet metara. - Telo je locirano oko 400 metara ispred vale od Pila. Već smo pre toga došli do njega i tada nije davao znake života. Nakon višestrukih pokušaja, spasioci su u 13:35 uspeli da izvuku telo iz mora - rekao je lučki kapetan Mato Kekez za Dubrovački dnevnik. U akciji izvlačenja učestvovali su brod Lučke kapetanije, tri službenika pomorske granične policije, dva vatrogasca i ronilac. Iako su