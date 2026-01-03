Novi detalji užasa u Novom Pazaru: Otac udarao sina (21) motkom po glavi, mladić umro od teških povreda

Istragom je utvrđeno da ga je otac udario tupim predmetom Policija je uhapsila osumnjičenog oca i protiv njega pokrenula krivični postupak za teško nasilje u porodici Mladić star 21 godinu, koji je 21. decembra teško povređen u porodičnom nasilju, preminuo je 1. januara 2025. godine u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac, gde je bio hospitalizovan zbog teških povreda glave. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, sumnja se da je mladić povrede zadobio nakon