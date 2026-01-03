(Radarski snimci) Džinovska ledena masa nad Srbijom! Pogledajte ove mape, cela zemlja obojena u jednu boju: Nevreme žestoko udara, evo kako će se kretati iz sata u sat, oglasio se RHMZ

Na jugu Srbije predviđena je kiša, koja može prerasti u ledenu kišu tokom noćnih sati Temperatura će varirati između severa i juga, stvarajući razlike u vremenskim uslovima širom zemlje Nakon što se Beograd jutros zabeleo, kiša, sneg, ali i ledena kiša neće napustiti Srbiju ni narednih dana! Zima će, sudeći po aktuelnim prognozama i radarskim snimcima, nastaviti da pokazuje svu svoju snagu. Padavine će u većem delu zemlje nakratko oslabiti samo tokom današnjeg