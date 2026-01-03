Silvana je nosila paketiće u Zvečanku, tu je videla Unu, devojčicu sa Daunovim sindromom, sedela je sama. Odmah je znala - pružiće joj dom!

Una, koja ima Daunov sindrom, postala je deo Silvanine porodice i zajednički su se suočavali s brojnim životnim izazovima Silvana je posvetila svoj život pružanju podrške Uni, uključujući i suočavanje s njenom borbom protiv leukemije Decembar 2012. godine za Silvanu Veselinović iz Jagodine nije bio kao svaki drugi.

Dok je nosila paketiće deci u Zvečanskoj, njenu pažnju privukla je mala, povučena devojčica koja je sedela sama u sobi. Una je imala Daunov sindrom, izgledala je nemoćno i nezainteresovano, ali Silvana je odmah znala - moraće da joj pruži dom. Samo nekoliko dana kasnije, Una je postala deo njene porodice, a taj prvi susret postao je početak neverovatne priče o ljubavi, hrabrosti i predanosti. Više od decenije kasnije, Silvana i Una zajedno grade život pun radosti i