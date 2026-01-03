"Stvarno mislite da ima nešto bolje u susednim zemljama?" Vučić o EU integracijama i klasteru 3: "Ni oni koji ih hvale u to ne veruju"

"Srbija neće da ruši svoje prijateljstva sa tradicionalnim partnerima i prijateljima.

Nastavićemo da gradimo svet u kojem se borimo za interese naše zemlje" "Ni u susednim zemljama ne veruju da ima nešto bolje nego u Srbiji" "Ja dobro razumem šta se zbiva u svetu. I zato sam danas izabrao teži put da bi našoj deci sutra bilo lakše. Zato što ja dobro vidim u kom smeru se sve kreće i kako se sve kreće. Da li je Srbija na evropskom putu? Bilo bi sramota da menjam tu politiku posle 14 godina skoro, 13 i po godina. Do kraja mog mandata to će biti