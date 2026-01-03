Dačić: Policija je dobro obavila svoj posao iako je neprijavljenih skupova bilo više nego ikad

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je policija obavila veoma dobro svoj posao i sačuvala javni red i stabilnost države iako je blokada i neprijavljenih javnih skupova bilo više nego ikad u istoriji. „Od samog početka, skupovi se nisu prijavljivali – 29.000 je bilo tih skupova od tragedije u Novom Sadu.

I bilo je 14.000 neprijavljenih blokada saobraćajnica. U drugom delu godine bilo je i fizičkih napada na policiju, državne institucije, imovinu stranaka“, rekao je Dačić za Radio televiziju Srbije (RTS). Govoreći o stanju u policiji, on je naveo da je vema jasno da teba da se primi više vatrogasaca, kao i da je potrebno više policajaca za javni red i mir, kako bi se patrolama pokrila što veća teritorija. „Mi smo sad raspisali konkurs za 900 policajaca, prijavilo se