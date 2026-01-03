SAD napale Venecuelu: Maduro zarobljen, biće mu suđeno u Njujorku – ovo su optužbe (FOTO, VIDEO)

Danas pre 19 minuta  |  S. D.
SAD napale Venecuelu: Maduro zarobljen, biće mu suđeno u Njujorku – ovo su optužbe (FOTO, VIDEO)

Eksplozije su se čule u glavnom gradu Venecuele Karakasu, a potom je predsednik SAD Donald Tramp saopštio da je venecuelanski lider Nikolas Maduro odveden iz zemlje.

Tramp se obratio javnosti večeras i izneo detalje sinoćnjeg napada na Venecuelu. Potrvrdio je da su Maduro i njegova supruga uhvaćeni i da su trenutno na putu za SAD gde će im biti suđeno. Naglasio je da je ova akcija sprovedena perfektno, ali da su SAD spremne i za drugi, još snažniji talas napada na Venecuelu ukoliko bude potrebe za tim. Što se tiče sudbine ove zemlje, SAD će upravljati njome dok se ne stvore uslovi za tranziciju vlasti, poručio je Tramp. Šta je
NjujorkRojtersVenecuelaDonald TrampnaftaNikolas Maduro

