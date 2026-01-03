Ovaj scenario vraća kartice na NIS pumpe! Ekonomista otkriva ključnu ulogu JANAF-a i šta sledi posle 23. januara

Ekonomista Bojan Stanić rekao je danas da se u roku od dve nedelje očekuje ponovni početak prerade sirove nafte u rafineriji u Pančevu i dodao da ukoliko bi došlo do najlošijeg scenarija sa licencom, potrebno je popuniti rezerve nafte, da se omogući snabdevanje i iz domaće ponude tržišta naftnih derivata u Srbiji na određeno vreme, ali i da se ipak nada stvaranju uslova za nastavak funkcionisanja NIS-a.

Prema njegovim rečima, snabevanje rafinerije JANAF-ovom sirovom naftom omogućilo bi ponovnu upotrebu platnih kartica na NIS-ovim pumpama, a to bi mu omogućilo da povrati izgubljeno tržište. "Mi zaista verujemo, imajući u vidu da je sada dobijena ta operativna licenca, da će i posle 23. januara biti produžena i da će jednostavno biti uspostavljeno normalno snabdevanje rafinerije Pančevo sirovom naftom" navodi Stanić za RTS. Kako kaže, ukoliko bi došlo do najlošijeg