Đurđev o akciji SAD u Venecueli: Suverenitet je privilegija koju osigurava jedino meritokratija

Čestitamo predsedniku Donaldu Trampu i oružanim snagama Sjedinjenih Američkih Država na izvanrednoj vojnoj operaciji u glavnom gradu Venecuele.

To je bio jedan od najimpresivnijih, najefikasnijih i najmoćnijih prikaza američke vojne moći i profesionalizma, kaže predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev. "Retko koja formacija na svetu bi mogla da postigne ono što je američka vojna mašinerija postigla u jednoj noći. Ali upravo tu počinje ono što je najvažnije i za nas u Srbiji. Jer ovo nije samo priča o Venecueli. Ovo je priča o državi, ozbiljnosti i o tome šta se događa kada parole postanu zamena za sistem,