Uzbuna u Venecueli: Najmanje sedam eksplozija potreslo Karakas, prijavljeni niski preleti aviona

Euronews pre 12 minuta  |  Autor: Euronews
Uzbuna u Venecueli: Najmanje sedam eksplozija potreslo Karakas, prijavljeni niski preleti aviona

Nekoliko eksplozija čulo se u ranim jutarnjim satima u glavnom gradu Venecuele, Karakasu.

Južni deo grada, u blizini velike vojne baze, navodno je ostao bez električne energije. Najmanje sedam eksplozija i niski preleti aviona zabeleženi su oko dva sata ujutru po lokalnom vremenu u glavnom gradu Venecuele, Karakasu. Vlada Venecuele nije odmah odgovorila na zahtev za komentar. Euronews navodi da su ljudi različitih naselja istrčali su na ulice. Neki su se mogli videti u daljini iz raznih delova Karakasa. Južni deo grada, u blizini velike vojne baze,
