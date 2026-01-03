U klubu prijatno iznenađeni: Novinarka obradovala navijače invormacijom o Jokićevom zdravstvenom stanju!

Hot sport pre 18 minuta
Ovo će značiti za njega i za tim! Posle dužeg perioda obeleženog brojnim povredama, Denver Nagetsi konačno imaju razloga za umereni optimizam, posebno kada se radi o povredi Nikole Jokića, koji je nedavno zadobio hiperekstenziju levog kolena, ali je izbegao ozbiljnija oštećenja ligamenata.

Naime, tokom TV prenosa NBA novinarka Kasidi Hubart govorila je o zdravstvenom biltenu Nagetsa. U klubu su, prema izvorima, „prijatno iznenađeni“ brzinom njegovog oporavka. Srpski centar je dobrog raspoloženja, a rehabilitaciju nastavlja kroz rad na biciklu i vežbe na stepenicama, iako je prvobitna procena govorila o pauzi od najmanje četiri nedelje. Posebno ohrabrujući signal za stručni štab i navijače Nagetsa jeste činjenica da će Jokić putovati sa ekipom, što
