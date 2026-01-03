Veći podsticaji za podizanje višegodišnjih zasada voćaka i hmelja

Veći podsticaji za podizanje višegodišnjih zasada voćaka i hmelja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja.

Izmenama i dopunama predviđeno je da se, pored borovnica i malina, sada subvencionišu i jagode, a maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini povećan je sa 3.500.000 na 5.000.000 dinara. U skladu sa tim, povećani su i maksimalni iznosi podsticaja po vrsti podsticaja, i to: za nabavku sadnica voćaka i hmelja sa 2.500.000 dinara na 3.500.000 dinara, za nabavku naslona za proizvodne zasade voćaka i hmelja sa 825.000 na
