Finska policija uhapsila dva člana teretnog broda: Sumnja se da su umešani u oštećenje podvodnog kabla

Kurir pre 1 sat  |  Beta
Vlasti Finske uhapsile su dva člana posade jednog teretnog broda u vezi sa oštećenjem podvodnog telekomunikacionog kabla ispod Finskog zaliva koje je nastalo ove sedmice na potezu između Finske i Estonije, saopštila je policija.

Oštećenje je otkriveno u sredu ujutro u ekskluzivnoj ekonomskoj zoni Estonije. Kabl pripada finskom telekomunikacionom provajderu Eliza i smatra se delom kritične podvnodne infrastrukture. Helinška policija je otvorila istragu po osnovu krivičnih dela nanošenja štete sa otežavajućim okolnostima i ometanja telekomunikacija sa otežavajućim okolnostima. Zvaničnici su još dva člana posade broda stavili pod režim zabrane putovanja zbog istrage koja je u toku, saopštila
Danas pre 10 sati
