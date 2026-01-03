Hoće da postanu najjača vojna sila Evrope: Ova NATO zemlja se sprema za enormna ulaganja, premijer najavio i "osvajanj"

U novogodišnjem obraćanju Tusk je rekao da će njegova vlada ubrzati vojno jačanje, pokrenuti velike infrastrukturne projekte i nastaviti ono što je nazvao "repolonizacijom" i obnovom ključnih industrija, uključujući sektor odbrane, javila je televizija TVP World u četvrtak. - Ubrzaćemo izgradnju najjače vojske u Evropi.

Ubrzat ćemo velika infrastrukturna ulaganja. Ovo će biti godina brzog osvajanja Baltičkog mora - rekao je Tusk. Najavio je i planove za uvođenje strogog pravila "Poljska na prvom mestu" u postupcima javnih nabavki. Tusk je obećao i strože mere protiv kriminala, navodeći da će vlasti "zategnuti šrafove" kriminalcima "svih vrsta", uključujući dilere droge, korumpirane političare i, kako je rekao, proruske militante. - Svako, bez izuzetka, ko krši zakon u narednoj