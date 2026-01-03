Hoće da postanu najjača vojna sila Evrope: Ova NATO zemlja se sprema za enormna ulaganja, premijer najavio i "osvajanj"

Kurir pre 47 minuta  |  Dnevni avaz)
Hoće da postanu najjača vojna sila Evrope: Ova NATO zemlja se sprema za enormna ulaganja, premijer najavio i "osvajanj"

U novogodišnjem obraćanju Tusk je rekao da će njegova vlada ubrzati vojno jačanje, pokrenuti velike infrastrukturne projekte i nastaviti ono što je nazvao "repolonizacijom" i obnovom ključnih industrija, uključujući sektor odbrane, javila je televizija TVP World u četvrtak. - Ubrzaćemo izgradnju najjače vojske u Evropi.

Ubrzat ćemo velika infrastrukturna ulaganja. Ovo će biti godina brzog osvajanja Baltičkog mora - rekao je Tusk. Najavio je i planove za uvođenje strogog pravila "Poljska na prvom mestu" u postupcima javnih nabavki. Tusk je obećao i strože mere protiv kriminala, navodeći da će vlasti "zategnuti šrafove" kriminalcima "svih vrsta", uključujući dilere droge, korumpirane političare i, kako je rekao, proruske militante. - Svako, bez izuzetka, ko krši zakon u narednoj
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Nova glavobolja za NATO u Evropi: stiže nuklearna opcija za beloruski „Polonez“ (video)

Nova glavobolja za NATO u Evropi: stiže nuklearna opcija za beloruski „Polonez“ (video)

Večernje novosti pre 6 sati
RTS: Među povređenima u Švajcarskoj i četvoro državljana Srbije

RTS: Među povređenima u Švajcarskoj i četvoro državljana Srbije

Serbian News Media pre 9 sati
Četvoro državljana Srbije među povređenima u požaru u Kran-Montani

Četvoro državljana Srbije među povređenima u požaru u Kran-Montani

Slobodna Evropa pre 10 sati
Četvoro Srba povređeno u luksuznom skijalištu: Policija otkrila najnovije informacije o požaru sa 40 mrtvih

Četvoro Srba povređeno u luksuznom skijalištu: Policija otkrila najnovije informacije o požaru sa 40 mrtvih

Mondo pre 11 sati
Poljska najavljuje „osvajanje“ Baltika Tusk: Varšava će ubrzati ulaganja u vojnu projekciju moći, Rusija sprema odgovor

Poljska najavljuje „osvajanje“ Baltika Tusk: Varšava će ubrzati ulaganja u vojnu projekciju moći, Rusija sprema odgovor

Večernje novosti pre 12 sati
Poljaci u mir ne veruju

Poljaci u mir ne veruju

Politika pre 13 sati
Detalji katastofe na dočeku u Švajcarskoj: Među žrtvama državljani Italije, Francuske, Poljske, Australije...

Detalji katastofe na dočeku u Švajcarskoj: Među žrtvama državljani Italije, Francuske, Poljske, Australije...

Telegraf pre 15 sati

Ključne reči

NATOPoljska

Svet, najnovije vesti »

Hoće da postanu najjača vojna sila Evrope: Ova NATO zemlja se sprema za enormna ulaganja, premijer najavio i "osvajanj"

Hoće da postanu najjača vojna sila Evrope: Ova NATO zemlja se sprema za enormna ulaganja, premijer najavio i "osvajanj"

Kurir pre 47 minuta
Objavljen snimak koji je osramotio ruske tajne službe Naručili ubistvo "Belog kralja - on "vaskrsao", a silne pare završile u…

Objavljen snimak koji je osramotio ruske tajne službe Naručili ubistvo "Belog kralja - on "vaskrsao", a silne pare završile u Kijevu (video)

Blic pre 28 minuta
Bi-bi-si pristao da plati odštetu od 28.000 funti, zbog upada u dom porodice u Izraelu

Bi-bi-si pristao da plati odštetu od 28.000 funti, zbog upada u dom porodice u Izraelu

Politika pre 1 sat
ANSA: SAD smanjile carine na italijansku testeninu

ANSA: SAD smanjile carine na italijansku testeninu

Danas pre 3 sata
"Udarali su ga u rebra i slezinu": Brutalno vršnjačko nasilje na školskom igralištu u Zagrebu: Maloletnici napali drugu decu…

"Udarali su ga u rebra i slezinu": Brutalno vršnjačko nasilje na školskom igralištu u Zagrebu: Maloletnici napali drugu decu, jedan napadač pobegao

Blic pre 2 sata