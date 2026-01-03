Kako izgledaju Denver Nagetsi bez Nikole Jokića?! Četa Dejvida Adelmana sve iznenadila, ali je jedan detalj presudio! (video)

Povreda Nikole Jokića i dalje je centralna tema u Denveru.

Nagetsi su ostali bez svog najboljeg igrača, ali i još nekolicine veoma bitnih košarkaša, te će u narednom periodu imati jako težak zadatak. Prvi meč bez Jokića u timu Denver je dobio i to protiv Toronta u gostima, ali je u drugom posle velike borbe poražen od Klivlenda sa 113:108. Kako su Denver Nagetsi izgledali na terenu bez Nikole Jokića u timu? Držala se četa Dejvida Adelmana na krilima Džamala Mareja tokom tri četvrtine, ali je poslednja deonica bila detalj