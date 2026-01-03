Kako izgledaju Denver Nagetsi bez Nikole Jokića?! Četa Dejvida Adelmana sve iznenadila, ali je jedan detalj presudio! (video)

Kurir pre 3 sata
Kako izgledaju Denver Nagetsi bez Nikole Jokića?! Četa Dejvida Adelmana sve iznenadila, ali je jedan detalj presudio! (video)

Povreda Nikole Jokića i dalje je centralna tema u Denveru.

Nagetsi su ostali bez svog najboljeg igrača, ali i još nekolicine veoma bitnih košarkaša, te će u narednom periodu imati jako težak zadatak. Prvi meč bez Jokića u timu Denver je dobio i to protiv Toronta u gostima, ali je u drugom posle velike borbe poražen od Klivlenda sa 113:108. Kako su Denver Nagetsi izgledali na terenu bez Nikole Jokića u timu? Držala se četa Dejvida Adelmana na krilima Džamala Mareja tokom tri četvrtine, ali je poslednja deonica bila detalj
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Raste optimizam oko Jokićevog oporavka

Raste optimizam oko Jokićevog oporavka

Vesti online pre 2 sata
Nikola Jokić već hoda normalno, nove vesti o oporavku

Nikola Jokić već hoda normalno, nove vesti o oporavku

Sport klub pre 3 sata
Snimak koji će sve obradovati: Jokić ispratio meč Denvera u društvu saigrača, jedan detalj svima zapao za oko!

Snimak koji će sve obradovati: Jokić ispratio meč Denvera u društvu saigrača, jedan detalj svima zapao za oko!

Hot sport pre 4 sati
Procurile informacije o Jokićevoj povredi: Ništa od Denverove procene da se vraća za 4 nedelje?

Procurile informacije o Jokićevoj povredi: Ništa od Denverove procene da se vraća za 4 nedelje?

Mondo pre 3 sata
Drama u Milvokiju: Baksi u triler završnici srušili Šarlot Hornetse (video)

Drama u Milvokiju: Baksi u triler završnici srušili Šarlot Hornetse (video)

Kurir pre 4 sati
Nikola Jokić dobio nove loše vesti! Povređeni Srbin ovo nikako nije želeo da čuje!

Nikola Jokić dobio nove loše vesti! Povređeni Srbin ovo nikako nije želeo da čuje!

Kurir pre 3 sata
Finiks opravdao ulogu favorita: Sansi demolirali Sakramento Kingse (video)

Finiks opravdao ulogu favorita: Sansi demolirali Sakramento Kingse (video)

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBATorontoNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Da li je to zamena za Tajrika Džonsa? Velikan se zahvalio centru

Da li je to zamena za Tajrika Džonsa? Velikan se zahvalio centru

Sport klub pre 12 minuta
Rastanak u Novom Pazaru: Stigao kao veliko pojačanje, ali nije uspeo da se nametne!

Rastanak u Novom Pazaru: Stigao kao veliko pojačanje, ali nije uspeo da se nametne!

Hot sport pre 12 minuta
Intervju – Pavle Nikolić, biser srpske košarke: Da je Bogdan Bogdanović oprao ruke u Moravi, bio bi kao Stef Kari

Intervju – Pavle Nikolić, biser srpske košarke: Da je Bogdan Bogdanović oprao ruke u Moravi, bio bi kao Stef Kari

Morava info pre 7 minuta
Pobedio Dekijevu Zvezdu, zbog Dušana Tadića morao da ode: O njemu Zvezdan Terzić nije hteo da priča

Pobedio Dekijevu Zvezdu, zbog Dušana Tadića morao da ode: O njemu Zvezdan Terzić nije hteo da priča

Mondo pre 7 minuta
Nanu nije veredeo ni indeks 40, MVP priznanje otišlo u istoriju

Nanu nije veredeo ni indeks 40, MVP priznanje otišlo u istoriju

Nova pre 2 minuta