Uživo Tramp naredio udare! Amerika napala Venecuelu! Maduro proglasio vanredno stanje i pozvao narod na oružje da brane zemlju od agresije! (foto/video)

Kurir pre 10 minuta
Uživo Tramp naredio udare! Amerika napala Venecuelu! Maduro proglasio vanredno stanje i pozvao narod na oružje da brane zemlju…
Od najnovijeg Hronološki Dejvid Smolanski, portparol venecuelanske opozicione liderke i dobitnice Nobelove nagrade za mir Marije Korine Mačado, rekao je za CBS News da su pogođene sledeće lokacije: Fuerte Tiuna - glavna vojna baza u Karakasu La Karlota - glavna vazduhoplovna baza u Karakasu El Volkan - antena za signal Luka La Gvaira - morska luka na karipskoj obali Američki predsednik Donald Tramp naredio je napade na Venecuelu, objavila je u subotu na svom "Iks"
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Uživo: Vanredno stanje u Venecueli, eksplozije odjekivale Karakasom, Maduro optužio SAD

Uživo: Vanredno stanje u Venecueli, eksplozije odjekivale Karakasom, Maduro optužio SAD

Euronews pre 10 minuta
Eksplozije u Karakasu, avioni nadletali grad; Vlada Venecuele: Osuđujemo američku agresiju

Eksplozije u Karakasu, avioni nadletali grad; Vlada Venecuele: Osuđujemo američku agresiju

RTS pre 10 minuta
Predsednik Venecuele proglasio vanredno stanje u zemlji, eksplozije u Karakasu (VIDEO)

Predsednik Venecuele proglasio vanredno stanje u zemlji, eksplozije u Karakasu (VIDEO)

N1 Info pre 10 minuta
Venecuela pod udarima, Maduro proglasio vanredno stanje: SAD potvrdile vazdušne napade

Venecuela pod udarima, Maduro proglasio vanredno stanje: SAD potvrdile vazdušne napade

NIN pre 9 minuta
Tramp naredio udare na Venecuelu

Tramp naredio udare na Venecuelu

Politika pre 5 minuta
Najmanje sedam eksplozija u Karakasu, nad gradom nisko leteli avioni; Maduro proglasio vanredno stanje

Najmanje sedam eksplozija u Karakasu, nad gradom nisko leteli avioni; Maduro proglasio vanredno stanje

RTV pre 55 minuta
SAD napale Venecuelu: Eksplozije u Karakasu, vlada osuđuje američku „vojnu agresiju“ (FOTO, VIDEO)

SAD napale Venecuelu: Eksplozije u Karakasu, vlada osuđuje američku „vojnu agresiju“ (FOTO, VIDEO)

Danas pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

AerodromVenecuelaVanredno stanjeNobelova nagradaNobelova nagrada za mirAfrikahelikopterBožićDonald TrampISISamerikasad

Beograd, najnovije vesti »

Uživo: Vanredno stanje u Venecueli, eksplozije odjekivale Karakasom, Maduro optužio SAD

Uživo: Vanredno stanje u Venecueli, eksplozije odjekivale Karakasom, Maduro optužio SAD

Euronews pre 10 minuta
Eksplozije u Karakasu, avioni nadletali grad; Vlada Venecuele: Osuđujemo američku agresiju

Eksplozije u Karakasu, avioni nadletali grad; Vlada Venecuele: Osuđujemo američku agresiju

RTS pre 10 minuta
Predsednik Venecuele proglasio vanredno stanje u zemlji, eksplozije u Karakasu (VIDEO)

Predsednik Venecuele proglasio vanredno stanje u zemlji, eksplozije u Karakasu (VIDEO)

N1 Info pre 10 minuta
Venecuela pod udarima, Maduro proglasio vanredno stanje: SAD potvrdile vazdušne napade

Venecuela pod udarima, Maduro proglasio vanredno stanje: SAD potvrdile vazdušne napade

NIN pre 9 minuta
Uživo Tramp naredio udare! Amerika napala Venecuelu! Maduro proglasio vanredno stanje i pozvao narod na oružje da brane zemlju…

Uživo Tramp naredio udare! Amerika napala Venecuelu! Maduro proglasio vanredno stanje i pozvao narod na oružje da brane zemlju od agresije! (foto/video)

Kurir pre 10 minuta