Ponovna upotreba kartica na NIS-ovim pumpama? Ekonomista otkriva mogući scenario

Mondo pre 2 sata
Ekonomista Bojan Stanić kaže da se u roku od dve nedelje očekuje ponovni početak prerade sirove nafte u rafineriji Pančevo.

Navodi da ukoliko bi došlo do najlošijeg scenarija sa licencom, potrebno je popuniti rezerve nafte i da se omogući snabdevanje i iz domaće ponude tržišta naftnih derivata u Srbiji na određeno vreme, ali se ipak nadaju stvaranju uslova za nastavak funkcionisanja NIS-a. Prema njegovim rečima snabevanje rafinerije JANAF-ovom sirovom naftom omogućilo bi ponovnu upotrebu platnih kartica na NIS-ovim pumpama, a to bi mu omogućilo da povrati izgubljeno tržište. Američka
