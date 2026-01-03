"Radonjiću, to je nepoštovanje Zvezde": Zvezdan Terzić zapretio igračima, podsetio ih koji su na tabeli

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić održao je govor igračima u svlačionici na okupljanju pred početak zimskih priprema u Turskoj.

Upozorio ih je da u klubu traže bolje igre i veću profesionalnost od njih, uz to im zapretivši da će ih klub "naterati" da budu bolji, ako to sami neće. "Do kraja maja molim vas surovi profesionalizam. Bio sam pun samokritike na moj račun, rekao sam da sam se i ja opustio, zakačio i Marka Arnautovića i Radonjića i sve vas, ali od sebe pričam. Sutra sam sa vama u avionu i do kraja maja nema izlaska, neću proviriti van kuće. Šlem na kraju, puška u ruke i u rov.