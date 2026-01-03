Đorđević: Ne vidim parlamentarne izbore pre decembra, ne bi me iznenadilo da vlast to "razvuče" i na predsedničke

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
"Ne vidim parlamentarne izbore pre decembra 2026. godine, a ne bi me iznenadilo da vlast 'to razvuče' i na predsedničke izbore, pa da budu održani zajedno", izjavila je FoNetu kopredsednica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević, koja dodaje da je zadatak opozicije da se pripremi i čeka svoj trenutak.

"Đorđević je objasnila da Srpska napredna stranka (SNS) ima "ozbiljnu krizu liderstva", jer "Aleksandar Vučić gradi sistem u kojem samo on postoji i pitanje je ko će im biti predsednički kandidat za izbore 2027. godine". "S druge strane, postoje i različiti ekonomski razlozi, energetska nebezbednost, situacija sa NIS", navela je ona i dodala da "SNS nema čime da se pohvale građanima Srbije u situaciji u kojima im je legitimitet već ozbiljno narušen, pa zato neće
