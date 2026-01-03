Tramp: Maduro i njegova supruga se sada suočavaju sa američkom pravdom, SAD će do tranzicije upravljati Venecuelom

N1 Info pre 44 minuta  |  N1 Beograd
Tramp: Maduro i njegova supruga se sada suočavaju sa američkom pravdom, SAD će do tranzicije upravljati Venecuelom

Predsednik SAD Donald Tramp u obraćanju povodom napada u Venecueli izjavio da je, po njegovom nalogu, tokom noći i jutros u prestonici Venecuele izvedena „izvanredna“ vojna operacija.

SAD će upravljati Venecuelom dok ne bude mogla da se sprovede "bezbedna tranzicija", poručio je Tramp i dodao da se Nikolas Maduro i njegova supruga "sada suočavaju sa američkom pravdom". Kaže da je upotrebljena "ogromna" američka vojna sila "iz vazduha, sa kopna i sa mora". Tramp je rekao da su američke snage krenule na „teško utvrđenu vojnu tvrđavu“ u srcu Karakasa kako bi Madura „izvele pred lice pravde“. On to poredi sa prethodnim vojnim operacijama protiv
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Medvedev: Bolje da su SAD napale "Banderastan" i pohapsile narkomane na Bankovoj

Medvedev: Bolje da su SAD napale "Banderastan" i pohapsile narkomane na Bankovoj

Euronews pre 4 minuta
Tramp: Upravljaćemo Venecuelom dok ne omogućimo mirnu tranziciju vlasti; povratili smo našu naftu; američka dominacija u…

Tramp: Upravljaćemo Venecuelom dok ne omogućimo mirnu tranziciju vlasti; povratili smo našu naftu; američka dominacija u zapadnoj hemisferi neupitna

RTS pre 20 minuta
Mi ćemo voditi Venecuelu, preuzimamo i naftu: Šokantno obraćanje Trampa posle otmice Madura (video)

Mi ćemo voditi Venecuelu, preuzimamo i naftu: Šokantno obraćanje Trampa posle otmice Madura (video)

Večernje novosti pre 19 minuta
Tramp: SAD će upravljati Venecuelom do bezbedne i uređene tranzicije

Tramp: SAD će upravljati Venecuelom do bezbedne i uređene tranzicije

Euronews pre 44 minuta
FOTO Tramp objavio prvu fotografiju uhapšenog Madura: Vezan, ne može da vidi, ni čuje

FOTO Tramp objavio prvu fotografiju uhapšenog Madura: Vezan, ne može da vidi, ni čuje

Nova pre 1 sat
"Ovakav napad nije viđen od Drugog svetskog rata, sada mi vodimo zemlju" Trampovo hitno obraćanje nakon napada na Venecuelu…

"Ovakav napad nije viđen od Drugog svetskog rata, sada mi vodimo zemlju" Trampovo hitno obraćanje nakon napada na Venecuelu: "Zarobili smo Madura usred mraka, bilo je smrtonosno"

Blic pre 44 minuta
Poznati novi detalji hapšenja predsednika Venecuele

Poznati novi detalji hapšenja predsednika Venecuele

Vesti online pre 54 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranVenecuelaDonald TrampNikolas Maduro

Svet, najnovije vesti »

Tramp o izgledima da Mačado preuzme vođenje zemlje: Nema podršku unutar Venecuele

Tramp o izgledima da Mačado preuzme vođenje zemlje: Nema podršku unutar Venecuele

Danas pre 10 minuta
Objavljena fotografija Madura na putu ka SAD (FOTO)

Objavljena fotografija Madura na putu ka SAD (FOTO)

Danas pre 5 minuta
Obratio se Tramp: Spremni smo za drugi i mnogo veći napad ako bude potrebno, SAD će preuzeti privremeno upravljanje Venecuelom…

Obratio se Tramp: Spremni smo za drugi i mnogo veći napad ako bude potrebno, SAD će preuzeti privremeno upravljanje Venecuelom

Danas pre 1 sat
Mucunski pozdravio vojnu akciju SAD u Venecueli i zarobljavanje Madura: Odgovornost je važna

Mucunski pozdravio vojnu akciju SAD u Venecueli i zarobljavanje Madura: Odgovornost je važna

Beta pre 5 minuta
Trump: SAD će privremeno "upravljati Venezuelom"posle Madura

Trump: SAD će privremeno "upravljati Venezuelom"posle Madura

Bloomberg Adria pre 5 minuta