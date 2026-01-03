Američki napad na Venecuelu: Hapšenje Madura, pojačano vojno prisustvo i međunarodne osude

Naslovi.ai pre 6 minuta

SAD su izvele vojne udare na Venecuelu, uhapšeni su predsednik Nikolas Maduro i supruga, dok Venecuela proglašava vanredno stanje i međunarodna zajednica osuđuje akcije SAD.

U noći između petka i subote u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, odjeknulo je najmanje sedam eksplozija, a grad su nadletali avioni u niskom letu. Eksplozije su pogodile vojne baze i civilne oblasti, uključujući Fuerte Tiunu i La Karlotu, dok su delovi grada ostali bez struje. N1 Info Telegraf Telegraf Večernje novosti B92

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da su SAD izvele napade velikih razmera na Venecuelu, da su predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga uhapšeni i izbačeni iz zemlje. Operaciju su izvele elitne američke jedinice, uključujući "Delta fors". Vlada Venecuele osuđuje napad kao vojnu agresiju i proglasila je vanredno stanje. Mondo Radio 021 Beta RTV Danas Newsmax Balkans

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da vlada ne zna gde se nalaze Maduro i njegova supruga i zahteva hitan dokaz o njihovom životu. Američki republikanski senator Majk Li potvrdio je da je Maduro uhapšen i da će mu se suditi u SAD po krivičnim optužbama. Budućnost režima u Venecueli je neizvesna, a opozicija planira preuzimanje vlasti. Telegraf Blic Nova Radio 021

Nacionalna garda Venecuele raspoređena je širom Karakasa i sprovodi racije u domovima osumnjičenih za saradnju sa Amerikom, dok je vojno prisustvo dodatno pojačano u centralnim delovima grada. Kurir Blic Večernje novosti

Američki zvaničnici saopštili su da će se Maduro izvesti pred sud u SAD, gde će mu se suditi po krivičnim optužbama, najverovatnije za krijumčarenje droge. Mondo Telegraf Nedeljnik

Međunarodna zajednica poziva na deeskalaciju i poštovanje međunarodnog prava, dok su u Venecueli raspoređene oružane snage i narodna milicija. Kolumbijski predsednik Gustavo Petro zatražio je hitnu sednicu UN i OAS zbog situacije u Venecueli. Politika Večernje novosti Večernje novosti

Brazilski predsednik Lula da Silva i rusko Ministarstvo spoljnih poslova osudili su američke akcije kao opasne i nezakonite. Večernje novosti

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhapšen je dok je spavao, a nekoliko sati pre napada sastao se sa kineskom delegacijom u predsedničkoj palati Miraflores. Kurir

Minhenski bezbednosni ekspert Volfgang Išinger ocenio je da američka operacija u Venecueli predstavlja presedan koji utiče na međunarodno pravo i politiku, posebno u kontekstu sukoba u Ukrajini. Večernje novosti

Državni tužilac Venecuele Tarek Vilijam Sab osudio je američki napad kao teroristički čin i zatražio dokaze o životu predsednika Madura, dok opozicioni lideri planiraju obnovu političkog sistema. Politika Blic