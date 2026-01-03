2026. je tek počela, a već imamo izjavu godine – Vučić: Nikada nisam krao na izborima, nikada nisam lagao

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će ove godine biti izbori i naglasio, odgovarajući na optužbe iz opozicije, da "nikad nije učestvovao ni u kakvoj krađi na izborima niti ga to zanima". „Uvek ću priznati izborne rezultate.

Da li ću da budem srećan ili ne, to je druga stvar. Demokratija je najbolji obilik režima koji postoji u svetu, bolji ne poznajemo. Izborna volja, glas naroda je glas Boga. Ljudi znaju da nikada nisam lagao oko izbornih rezultata“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, nakon obilaska završnih radova na novom objektu za pripadnike specijalne jedinice „Kobre“, u beogradskoj kasarni „Vasa Čarapić“. On je poručio opoziciji da se dobro spremi za izbore kako im