Zabelela se Srbija: U Beogradu pada jak sneg, zbog snažnog vetra ne rade ski instalacije na skijalištima FOTO, VIDEO

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova.rs
Zabelela se Srbija: U Beogradu pada jak sneg, zbog snažnog vetra ne rade ski instalacije na skijalištima FOTO, VIDEO

U Beogradu od jutros pada jak sneg, a kako javljaju čitaoci Nova.rs portala, beli pokrivač formirao se u celoj Srbiji.

Najviše ima snega na planinama, gde je za vrlo kratko vreme napadao i do 30 centimetara, zbog čega je na pojedinim skijalištima obustavljen rad ski instalacija. Severni delovi Beograda, posebno naselja preko Dunava i Save, našli su se jutros pod udarom snežnog nevremena kakvo se retko viđa. Sneg ekstremnog intenziteta prekrio je za nekoliko minuta sve površine, stvarajući pravi zimski kolaps u ovim delovima grada. A post shared by 𝗛 𝗔 𝗜 𝗟 𝗭 | SRB |® (@hailz_srbija)
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Sneg ekstremnog intenziteta padao u Beogradu: Zabelela se Srbija, ovi delovi su na udaru padavina

Sneg ekstremnog intenziteta padao u Beogradu: Zabelela se Srbija, ovi delovi su na udaru padavina

Mondo pre 41 minuta
"Putevi Srbije" hitno upozoravaju vozače: Ne krećite na put ako nije neophodno

"Putevi Srbije" hitno upozoravaju vozače: Ne krećite na put ako nije neophodno

Mondo pre 36 minuta
Putevi Srbije apeluju: Ne krećite na put bez preke potrebe očekuje se ledena kiša

Putevi Srbije apeluju: Ne krećite na put bez preke potrebe očekuje se ledena kiša

Stav.life pre 51 minuta
(Foto, video) Srbi zavejani na auto-putu zbog snežne mećave! Apokaliptične scene nakon udara snažnog nevremena: Kamion…

(Foto, video) Srbi zavejani na auto-putu zbog snežne mećave! Apokaliptične scene nakon udara snažnog nevremena: Kamion prevrnut, vozilo u jarku, ova opasna pojava vreba

Blic pre 1 sat
(Video) Beograd pogodio sneg ekstremnog intenziteta! Dobro pogledajte ovaj snimak, prst pred okom se ne vidi: sve se desilo u…

(Video) Beograd pogodio sneg ekstremnog intenziteta! Dobro pogledajte ovaj snimak, prst pred okom se ne vidi: sve se desilo u nekoliko minuta

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

DunavSneg

Društvo, najnovije vesti »

Savez slepih Srbije pokrenuće inicijativu za ozakonjenje Brajevog pisma

Savez slepih Srbije pokrenuće inicijativu za ozakonjenje Brajevog pisma

N1 Info pre 21 minuta
Vujić: Prioritet je intenzivna zakonodavna inicijativa radi usklađivanja sa Evropskom unijom

Vujić: Prioritet je intenzivna zakonodavna inicijativa radi usklađivanja sa Evropskom unijom

RTV pre 31 minuta
U Beogradu zavejalo Upozorenje izdao i RHMZ, a stiže nam i ledena kiša

U Beogradu zavejalo Upozorenje izdao i RHMZ, a stiže nam i ledena kiša

Euronews pre 41 minuta
Pao sneg i propalo Vučićevo „božićno seoce“: Ovako danas izgleda praznični „ćacilend“ VIDEO

Pao sneg i propalo Vučićevo „božićno seoce“: Ovako danas izgleda praznični „ćacilend“ VIDEO

Nova pre 41 minuta
Novinar TV N1 Mladen Savatović i novinarka KRIK Sofija Bogosavljev dobitnici nagrade portala Zoomer

Novinar TV N1 Mladen Savatović i novinarka KRIK Sofija Bogosavljev dobitnici nagrade portala Zoomer

Nova pre 22 minuta