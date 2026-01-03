Zabelela se Srbija: U Beogradu pada jak sneg, zbog snažnog vetra ne rade ski instalacije na skijalištima FOTO, VIDEO

U Beogradu od jutros pada jak sneg, a kako javljaju čitaoci Nova.rs portala, beli pokrivač formirao se u celoj Srbiji.

Najviše ima snega na planinama, gde je za vrlo kratko vreme napadao i do 30 centimetara, zbog čega je na pojedinim skijalištima obustavljen rad ski instalacija. Severni delovi Beograda, posebno naselja preko Dunava i Save, našli su se jutros pod udarom snežnog nevremena kakvo se retko viđa. Sneg ekstremnog intenziteta prekrio je za nekoliko minuta sve površine, stvarajući pravi zimski kolaps u ovim delovima grada. A post shared by 𝗛 𝗔 𝗜 𝗟 𝗭 | SRB |® (@hailz_srbija)