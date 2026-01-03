Putevi Srbije: Buditi oprezni zbog kiše koja će se lediti na tlu

OK radio pre 6 sati  |  OK Radio
Putevi Srbije: Buditi oprezni zbog kiše koja će se lediti na tlu

JP ,,Putevi Srbije“ apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni jer se, prema najavama Hidrometeorološkog zavoda, u noći između subote i nedelje (3. i 4. januar) očekuje kiša koja će se lediti na tlu, dok se na severu i istoku Srbije očekuju snežne padavine.

Apelujemo na vozače da bez preke potrebe ne kreću na put, a ukoliko krenu da obavezno imaju zimsku opremu i lance i striktno poštuju ograničenja brzine. Sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja. Detaljne informacije o stanju na državnim putevima Republike Srbije u realnom vremenu, možete naći na internet prezentaciji JP „Putevi Srbije" na linku:
Otvori na okradio.rs

Povezane vesti »

Ninić: Za sada nema vanrednih zastoja i prekida u saobraćaju

Ninić: Za sada nema vanrednih zastoja i prekida u saobraćaju

Euronews pre 1 sat
Zahlađenje i padavine – na jugu Srbije kiša, u ostatku zemlje sneg i poledica

Zahlađenje i padavine – na jugu Srbije kiša, u ostatku zemlje sneg i poledica

Južne vesti pre 2 sata
Alarm upaljen, stiglo upozorenje Oglasili se iz Puteva Srbije: Najopasnija pojava se spušta, pazite se, na ovim deonicama…

Alarm upaljen, stiglo upozorenje Oglasili se iz Puteva Srbije: Najopasnija pojava se spušta, pazite se, na ovim deonicama otvorite četvore oči

Blic pre 4 sati
Sneg, magla i ledena kiša stigli na puteve – oprez u vožnji neophodan

Sneg, magla i ledena kiša stigli na puteve – oprez u vožnji neophodan

RTV Novi Pazar pre 4 sati
Putevi Srbije: Ne krećite na put bez potrebe

Putevi Srbije: Ne krećite na put bez potrebe

Bujanovačke pre 5 sati
U Srbiji sneg i hladno vreme, na istoku toplije i kiša

U Srbiji sneg i hladno vreme, na istoku toplije i kiša

Glas Zaječara pre 6 sati
Vozači, oprez! Sneg, magla i ledena kiša stižu na puteve – ograničenja već uvedena

Vozači, oprez! Sneg, magla i ledena kiša stižu na puteve – ograničenja već uvedena

Moj Novi Sad pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

InternetPutevi Srbijeputari

Regioni, najnovije vesti »

Poskupela putarina na putevima u Srbiji, povećanje samo za putnička vozila

Poskupela putarina na putevima u Srbiji, povećanje samo za putnička vozila

Jugmedia pre 1 minut
Prokuplje izdvaja 2,2 miliona dinara za obnovu dečijih igrališta

Prokuplje izdvaja 2,2 miliona dinara za obnovu dečijih igrališta

Južne vesti pre 6 minuta
Meštani, spremite se na vreme: Tri sela u ovoj opštini u Srbiji u ponedeljak ostaju bez struje, znaju se tačne satnice

Meštani, spremite se na vreme: Tri sela u ovoj opštini u Srbiji u ponedeljak ostaju bez struje, znaju se tačne satnice

Blic pre 16 minuta
Poskupela putarina u Srbiji

Poskupela putarina u Srbiji

Glas Zaječara pre 1 minut
Javor Matis krenuo sa pripremama: jasni ciljevi pred nastavak sezone (VIDEO)

Javor Matis krenuo sa pripremama: jasni ciljevi pred nastavak sezone (VIDEO)

InfoLIGA pre 1 minut